تاياني: اتفهم رد فعل إسرائيل حيال مقررة حقوق الانسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إنه “لا يتفق مع كلمة واحدة” مما قالته مواطنته مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي.

وقال تاياني، في تصريحات إذاعية صباح الثلاثاء “لم يكن هجوم حركة حماس هجوما عسكريا، بل مطاردة لليهود، وهو عمل كانت له عواقب غير إنسانية ولا يمكن استيعابها من تدنيس للجثث. إنه أمر لم يسبق له مثيل في أي حرب”.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “لهذا السبب أتفهم رد فعل حكومة إسرائيل”، التي قررت منع ألبانيزي من دحول البلاد وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإقالة الخبيرة الإيطالية نظرا لتصريحاتها “المعادية للسامية”.

وأضاف تاياني: “عندما يكون هناك صراع، ينبغي دائمًا أن نكون حذرين للغاية، وإذا أردنا السلام، فيجب أن تستهدف دائمًا الحقيقة”، مشيرًا إلى أن “حماس منظمة إجرامية تستهدف المدنيين الإسرائيليين ببرود، ولم تنفذ أي عملية ضد ثكنة للجيش الإسرائيلي، بل قامت بمطاردة اليهود”. وزاد “بعد قولي هذا، طلبنا من إسرائيل منذ البداية أن يكون لها رد فعل متناسب”.

وقالت مقررة الأمم المتحدة ألبانيزي في تصريحات أمس إنه “على مدى عامين، حرمتني إسرائيل من القيام بعملي كما طلبت الأمم المتحدة من خلال عدم تسهيل دخولي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مشيرة إلى أنه “يجب قراءة الجرائم التي ارتكبتها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر والحكم عليها في سياق القمع الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، في ظل 56 عاما من الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري العنيف”.