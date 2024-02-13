تاياني: رد فعل إسرائيل غير متناسب فعدد القتلى المدنيين كبير جدا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إن “رد فعل إسرائيل” على الهجوم الذي تعرضت من جانب حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي “غير متناسب ومن الصواب حثها على توخي الحذر فيما يتعلق بردود الفعل العسكرية التي تطال السكان المدنيين” في قطاع غزة.

وأضاف تاياني في تصريحات إذاعية صباح الثلاثاء “هناك عدد كبير جداً من القتلى المدنيين في قطاع غزة. الإدارة الأميركية تطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم المبالغة، وهذا موقفنا جميعا”.

وأردف موضحا “نطلب من إسرائيل، في حق الدفاع عن أمنها، عدم تعريض السكان الفلسطينيين للضربات والتسبب في سقوط العديد من الضحايا”.

وحسب رئيس الدبلوماسية الإيطالية، فإنه “دون المساس بحق إسرائيل في الوجود، من الضروري إعطاء السكان الفلسطينيين آفاقا للمستقبل”، وقال “كحكومة إيطالية وفي إطار رئاستنا لمجموعة السبع، نؤيد (حل) الشعبين والدولتين. إسرائيل ينبغي أن تعيش في أمان وتعطي الشعب الفلسطيني أفقا للمستقبل”.