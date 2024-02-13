إيطاليا: ارتفاع أعداد المهاجرين المقيمين مقابل تناقص غير النظاميين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أنه حتى مطلع عام 2023، كان هناك ما يقرب الـ5 ملايين و775 ألف أجنبي في البلاد، أي أقل بمقدار 55 ألفًا عما كانوا عليه في التاريخ نفسه من العام السابق.

وكشفت المعطيات الواردة في تقرير الهجرة الـ29 الخاص بعام 2023، الذي أعدته مؤسسة المبادرات والدراسات حول التعددية العرقية (ISMU) وتم تقديمه في ميلانو الثلاثاء، أن “التوازن الديموغرافي أظهر نموًا كبيرًا في عدد السكان الأجانب المقيمين في البلاد، بزيادة بـ110 ألف نسمة”.

وتابع التقرير: “أما بالنسبة للعنصر غير النظامي، فقد انخفض بما يعادل نسبة 7.9% من إجمالي الحضور الأجنبي، ليصل إلى 458 ألف نسمة، مقارنة بـ506 آلاف في العام السابق”. وأوضح أن “انخفاض عدد المهاجرين غير النظاميين يرجع بشكل رئيسي إلى التقدم في عمليات تسوية أوضاعهم التي تم تنفيذها عام 2022 استكمالا للإجراءات المقررة بهذا الشأن عام 2020″، وبالنسبة “للوافدين بدون تصريح، وأغلبهم عن طريق البحر، فقد ارتفعت أعدادهم بنسبة 57% خلال العام ذاته”.

وأبلغ تقرير (ISMU) عن “انخفاض كبير في المهاجرين النظاميين غير المقيمين، الذين تراجع عددهم من 293 ألفًا إلى 176 ألفًا (بفارق 117 ألفًا)، وهم في الغالب من مواطني الاتحاد الأوروبي أو المقيمين الجدد، المتواجدين في إيطاليا أيضاً بعد إجراءات الاستقبال، والذين لم يختاروا في الوقت الحالي مكان إقامتهم المسجل في البلديات الإيطالية”.