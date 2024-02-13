سياسي إيطالي معارض: ما يفعله نتنياهو في غزة خطير ولا إنساني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصف سياسي إيطالي معارض، ما يفعله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزّة، بأنه “خطير ولا إنساني”.

وكتب زعيم حزب “التحرّك”، كارلو كاليندا، في منشور على مدونة (إكس) الثلاثاء، “إن الاقتراحات المطروحة على البرلمان بشأن اتخاذ موقف من الحرب في الشرق الأوسط، ما هي إلا لعبة تموضع”، مؤكداً القول: “نحن لسنا متحمسين لها”.

وأكد كاليندا القول: “لقد دعمت حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها دائماً، وبشكل خاص بعد أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر”، الماضي “لكن ما يفعله نتنياهو في غزة يُعدّ أمراً خطيراً وغير إنساني”. واختتم بالقول إن “عليه أن يغادر القطاع في أسرع وقت ممكن”.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني قد قال في تصريحات إذاعية صباح اليوم، إن “رد فعل إسرائيل” على الهجوم الذي تعرضت له من جانب حركة (حماس) في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي “غير متناسب، ومن الصواب حثها على توخي الحذر فيما يتعلق بردود الفعل العسكرية التي تطال السكان المدنيين”، في قطاع غزّة.