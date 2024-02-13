الرئيس الاوكراني يشكر مجلس الشيوخ الأمريكي على تمرير حزمة دعم بلاده

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي عن شكره للسيناتور الأمريكي زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل.

وجاء ذلك بعد دقائق من إقرار المجلس حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار تشمل أوكرانيا إضافة إلى إسرائيل ومنطقة المحيط الهادئ الهندي، والتي قد لا تنال في وقت قصير الضوء الاخضر من مجلس النواب.

وكتب زيلينسكي على منصة (إكس) اليوم الثلاثاء “أشكر كل عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي يدعم استمرار المساعدة لأوكرانيا في نضالنا من أجل الحرية والديمقراطية والقيم التي نعتز بها جميعًا”.

واضاف “بالنسبة لنا في أوكرانيا، تساهم المساعدة الأمريكية المستمرة في إنقاذ أرواح بشرية من الإرهاب الروسي”، وتعني أن “الحياة ستستمر في مدننا وستنتصر على الحرب”.

وحسب زيلينسكي، فـ”إن المساعدة الأميركية تقرب السلام العادل في أوكرانيا وتعيد الاستقرار العالمي، مما يؤدي إلى زيادة الأمن والرخاء لجميع الأميركيين وكل العالم الحر”.

هذا، وقد أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أن الجمهوريين لن يصوتوا على حزمة المساعدات الخارجية التي أعدها مجلس الشيوخ والتي تسمح بشكل خاص بتقديم المزيد من الدعم المالي لأوكرانيا.

وعزا جونسون ذلك في منشور مساء أمس على مدونة (إكس)، إلى أن “الأمن القومي يبدأ عند حدودنا”، في حين أن “مشروع قانون المساعدات في مجلس الشيوخ صامت بشأن القضية الأكثر إلحاحًا التي تواجه بلادنا”، أي الهجرة.