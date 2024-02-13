أبو الغيط: الغرب أخطأ بقراءته للحرب في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط عن “استيائه من خطأ الغرب في قراءته للحرب في غزة وتعاطفه المبالغ مع الاحتلال بما شجع إسرائيل على اقتراف جرائم، قبل أن يتراجع عن حكمه المتسرع، ويسعى لإعادة إحياء حل الدولتين”.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشد، عن أبو الغيط اليوم الثلاثاء، خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 بدبي، التحذير من أن “ما حدث ينذر بمواجهة لألف سنة قادمة، ويهدد بتعطيل اتفاقات السلام مع دول عربية”.

كما نبّه أبو الغيط إلى أن “استمرار الاستيطان لن يقتل حل الدولتين كما يظن المتطرفون، وان السلام مع إسرائيل يقتضي هدم المستوطنات التي أقيمت”.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن “تعزيز أمن المنطقة يتطلب بشكل أساسي وعاجل وقف التدخلات الأجنبية وعلى رأسها التدخلات الإيرانية التي جعلت من المنطقة العربية مسرحا لحماية مصالحها”، مشددا على أن “السلم المستدام يتطلب أيضا إقامة منطقة خالية من السلاح النووي”.