بوريل-كاميرون: إعادة إطلاق حل الدولتين مع الشركاء العرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تحدث الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل عن محادثة هاتفية “إيجابية” جرت اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

وكتب منسق الدبلوماسية الأوروبية في أعقاب الاتصال الهاتفي على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي “لقد ناقشنا الأزمة في الشرق الأوسط والمبادرات الرامية إلى إعادة إطلاق الجهود نحو حل الدولتين، جنبًا إلى جنب مع الشركاء العرب”.

وقال “أتطلع إلى مزيد من المحادثات في مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث سأضمن صوتًا قويًا للاتحاد الأوروبي” بهذا الصدد.