ستولتنبرغ: أهم درس تعلمناه من الحرب الدائرة بأوكرانيا هو البقاء متحدين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يانس ستولتنبرغ إلى أنه بالنسبة للحلف فإن “أهم درس تعلمناه” من الحرب الدائرة في أوكرانيا “هو أننا يجب أن نبقى متحدين”.

وقال خلال مؤتمر صحفي الأربعاء في بروكسلـ إن “الحلفاء الأوروبيين وكندا والولايات المتحدة، فعلوا شيئين معًا: الأول زيادة دعمنا لأوكرانيا”، عندما واجهت الأخيرة “غزوا واسع النطاق” في شباط/فبراير 2022، وهذا الدعم “أحدث فرقًا كبيرًا على أرض الواقع”.

وأضاف “ينبغي علينا أن نتذكر أنه عندما اندلعت الحرب كان الكثير من الخبراء يخشون انهيار أوكرانيا في غضون أيام قليلة أو بضعة أسابيع، لكن حدث العكس”، حيث “تمكن الأوكرانيون من استعادة 50% من الأراضي التي غزاها الروس”.

وقال ستولتنبرغ “الشيء الآخر الذي كان مطلوبا عند حدوث الغزو هو زيادة تواجدنا العسكري في الجانب الشرقي وزيادة جاهزية القوات وتفعيل خططنا الدفاعية”، مضيفا: “لقد فعلنا ذلك لنبلغ موسكو بشكل واضح للغاية بأن الرئيس فلاديمير بوتين يجب ألا يأخذ في الاعتبار على الإطلاق تصعيد الصراع خارج أوكرانيا. لقد فعلنا ذلك ونواصل كي نرسل رسالة واضحة مفادها أن الناتو موجود هناك، مع المزيد من القوات في دول البلطيق وبولندا، مع استعداد أكبر وتدريبات أكبر”.

ولفت أمين عام الناتو إلى أنه يجب أن تؤخذ في الاعتبار أيضًا “الزيادة في الإنفاق الدفاعي” من قبل الدول الأعضاء. وقال “كل هذا يبعث برسالة مفادها أننا ندعم أوكرانيا، ولكننا نتأكد أيضًا من أن الصراع لن يتجاوزها إلى أراضي الناتو، ولن يتحول إلى حرب شاملة” بين الحلف وروسيا.