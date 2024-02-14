وزير بلجيكي: تحويلات مالية من منظمات خيرية لحماس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ سلط وزير بلجيكي الضوء على أن حركة (حماس) تنشط في بلاده “من خلال شركات وهمية عديدة”، تعمل تحت ستار تقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين.

ونقلت صحيفة (هلن هيت لاتست نيوس) البلجيكية، عن وزير العدل پول ڤان تيجشيلت، قوله، إن “منظمات خيرية في بلجيكا تقوم في الواقع بجمع الأموال وتحويلها لصالح (حماس)”، مبيناً أن “الجماعة الإرهابية تنشط في بلجيكا من خلال شركات مشبوهة عديدة، لا لزرع الإرهاب، بل لتقديم حركة (حماس) تحت ضوء إيجابي وجمع الأموال تحت ذريعة دعم القضية الفلسطينية”.

وتساءل الوزير ڤان تيجشيلت: “كيف يتمكنون من القيام بهذا النشاط في بلجيكا، وهل يمكن لبلادنا أن تتدخل؟”. واختتم بالقول إن “بلجيكا بطيئة للغاية، وهذا يقلقنا”.