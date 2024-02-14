ستولتنبرغ: حلف شمال أطلسي قوي إيجابي للولايات المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى الأمين العام للناتو، يانس ستولتنبرغ أن وجود حلف شمال أطلسي “قوي” هو أمر “إيجابي بالنسبة للولايات المتحدة”.

ولفت ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي الأربعاء في بروكسل إلى أنه “لا توجد قوة عظمى أخرى لديها أكثر من 30 حليفًا وصديقًا”، مما يجعل واشنطن “أقوى وأكثر أمانًا”، وبالتالي “من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة الحفاظ على قوة الناتو”.

وتحدث ستولتنبرغ عن “دعم قوي من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) في الكونغرس”، ملفتا، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب التي أثارت جدلا، إلى أنه ينبغي “الاصغاء للانتقادات والأخذ في الاعتبار حقيقة أنها لا تتعلق بحلف شمال الأطلسي، بل بحلفاء الناتو الذين لا ينفقون ما يكفي”.

وقال “هذه وجهة نظر لا غبار عليها وفي هذا الصدد الرسالة قد وصلتنا من مختلف الإدارات الأمريكية: يجب على الحلفاء أن ينفقوا المزيد، ونحن لا نرى توزيعا عادلا للأعباء” داخل الحلف.

وكان ستولتنبرغ، قد وصف في وقت سابق تلميح ترامب لتشجيع روسيا على مهاجمة دول بالحلف لا تفي بالتزاماتها المالية في حال عودته إلى البيت الأبيض، بأنه “يقوّض أمن” الحلفاء.