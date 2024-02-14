الكاردينال بارولين: في غزة مجزرة لا تتناسب وحق إسرائيل بالدفاع عن الذات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ دعا وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، إلى “ضرورة إيقاف المجزرة التي نشهدها في قطاع غزّة”، ورأى أنها “لا تتناسب مع حق إسرائيل في الدفاع عن الذات”.

وفي حديث للصحفيين على هامش لقاء نُظم في السفارة الإيطالية لدى الكرسي الرسولي في ذكرى اتفاقيات اللاتيران بين إيطاليا والكرسي الرسولي، ونقلته إذاعة الفاتيكان الأربعاء، طالب الكاردينال بارولين، بأن “يكون حق إسرائيل بالدفاع عن النفس، الذي كان مُبرر عملياتها العسكرية، متناسبا، لكنه ليس كذلك بالتأكيد أمام موت 30 ألف شخص”.

ووصف أمين سر حاضرة دولة الفاتيكان، ما يحدث في قطاع غزّة بأنه “مجزرة”، مطالبا بالتوصل إلى حل فوري. وأكد أنه “لا يمكن استمرار هذا الوضع ويجب التوصل إلى طرق أخرى لحل مشكلة غزة والقضية الفلسطينية”، مشيراً الى أن “الحلول السلمية لهذا النزاع تبدو بعيدة حاليا مع الأسف إلا أن من الضروري عدم فقدان الرجاء”.