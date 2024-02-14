إسرائيل تنتقد بشدة التصريحات “المؤسفة” للفاتيكان بشأن غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصفت سفارة إسرائيل لدى الكرسي الرسولي بـ“المؤسفة” تصريحات زير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين بشأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط والتي تحدث فيها الأخير عن “ضرورة إيقاف المجزرة التي نشهدها في قطاع غزّة”، ورأى أنها “لا تتناسب مع حق إسرائيل في الدفاع عن الذات”.

وقالت السفارة في بيان الأربعاء “إن الحكم على شرعية الحرب دون الأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف والبيانات ذات الصلة يؤدي حتما إلى استنتاجات خاطئة”.

ورأت سفارة إسرائيل لدى الفاتيكان أن مسؤولية “الموت والدمار في غزة” تقع على عاتق “حماس وحماس وحدهما”، والتي حولت قطاع غزة إلى “أكبر قاعدة إرهابية على الإطلاق”، حيث “لا توجد تقريبًا أي بنية تحتية مدنية لم تستخدمها حماس في خططها الإجرامية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ودور العبادة وغيرها الكثير”.

ووفق بيان السفارة، فإن عمليات الجيش الإسرائيلي تتم “في ظل الامتثال الكامل للقانون الدولي”.

وقالت “لا تكفي إدانة مجزرة الإبادة الجماعية في 7 تشرين الأول/أكتوبر ثم توجيه أصابع الاتهام إلى إسرائيل والإشارة إلى حقها في الوجود والدفاع عن النفس فقط كواجب بسيط دون النظر إلى الإطار العام”.