إيطاليا تعلن عن مساعدات إضافية بـ 10 ملايين يورو للمدنيين الفلسطينيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الأربعاء تخصيص 10 ملايين يورو إضافية في مساعدات إنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني، مخاطبا مجلس النواب ردا على سؤال حول إجراءات تخفيف معاناة السكان المدنيين، “أمام في غزة تفاقم الأزمة الإنسانية، قررنا زيادة مساهمتنا بمقدار 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى الـ 10 ملايين يورو التي خصصناها بالفعل في كانون الأول/ديسمبر للسكان المدنيين الفلسطينيين”.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “ستغطي هذه الموارد الاحتياجات ذات الأولوية في قطاع الصحة والأمن الغذائي في غزة، وستسمح بتمويل مشاريع جديدة من قبل منظمات إيطالية في الضفة الغربية والقدس الشرقية”.

وأضاف “سنضمن وصول المساعدات إلى المدنيين الذين يحتاجون إليها وألا تقع في الأيدي الخطأ.”

وكانت إيطاليا قد أعلنت في 27 كانون الثاني/يناير الماضي تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في أعقاب اتهامات بضلوع منتسبين للوكالة الأممية في الهجوم الذي شنته حركة حماس ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.