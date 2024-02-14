برلماني بالائتلاف الإيطالي الحاكم: رد فعل غير مناسب من سفارة إسرائيل تجاه الفاتيكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تعليقا على رد فعل سفارة إسرائيل لدى الكرسي الرسولي الغاضب حيال تصريحات وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، أشار عضو مجلس النواب الإيطالي، ماوريتسيو لوبي، إلى أن “بارولين أعرب عن فكرة ورغبة في السلام يجب احترامها ومشاطرتها من جانبنا”، والتي “لا تنتقص من دعم التضامن والصداقة مع إسرائيل”.

وقال لوبي، رئيس حزب (نحن معتدلون) المنتمي للائتلاف يمين الوسط الحاكم في إيطاليا “إن المطالبة، بعد ثلاثة أشهر من الحرب، بحماية السكان المدنيين والنساء والأطفال، وتبني مسارا دبلوماسيا لتحقيق السلام العادل وإطلاق سراح الرهائن، لا تعني نسيان وحشية 7 تشرين الأول/أكتوبر والهجوم الإرهابي الدنيء من جانب حركة حماس، التي تواصل اتخاذ السكان الفلسطينيين الأبرياء دروعا لها”.

وأضاف في تصريح صحفي الأربعاء “يجب علينا أن نتجنب حدوث أزمة إنسانية في غزة يمكن أن تكون لها عواقب أكثر خطورة. ولهذا السبب نعتقد أن رد فعل السفارة الإسرائيلية غير مناسب”.