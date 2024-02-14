الخارجية الامريكية: نهنئ الشعب الإندونيسي على مشاركته القوية في الانتخابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- تقدمت الولايات المتحدة بـ”التهنئة للشعب الإندونيسي على مشاركته القوية في انتخابات اليوم”، مشيرة في مذكرة إلى أن “الاقتراع جاء بمثابة شهادة على متانة وقوة التزام الشعب الإندونيسي بالعملية الديمقراطية والمؤسسات الانتخابية”.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر: “نتطلع إلى إعلان لجنة الانتخابات العامة النتائج الرسمية”.

وأشار المتحدث إلى أن “هذا العام، بينما نحتفل بمرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإندونيسيا، فإننا نتطلع إلى العمل مع الرئيس الإندونيسي المنتخب والحكومة القادمة، وكذلك المجالس التشريعية، بشأن الأولويات المشتركة التي تعود بالنفع على شعبي البلدين، بما في ذلك معالجة تغير المناخ، ضمان ازدهار وأمان منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وحماية الاستقرار الدولي”.