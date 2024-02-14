بلينكن يستعرض مع عطاف “جهود تحقيق السلام” بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت الإدارة الامريكية عن مكالمة هاتفية جرت اليوم الأربعاء بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره الجزائري أحمد عطاف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، ماثيو ميلر إن الاتصال الهاتفي تمحور حول “الجهود الدبلوماسية المستمرة لتحقيق نهاية دائمة للأزمة في غزة توفر السلام والأمن المستدامين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.

كما ناقش بلينكن وعطاف “الحاجة الملحة لضمان حماية المدنيين، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، والتزامنا القوي بإقامة دولة فلسطينية”.

وبدورها أفادت وزارة الخارجية الجزائرية بأن المحادثة تندرج في “إطار المشاورات المنتظمة التي اتفق الوزيران على الحفاظ عليها بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك”

وقالت إن “المناقشات تركزت بشكل خاص حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود الدبلوماسية التي تبذلها الجزائر في مجلس الأمن، بهدف تفعيل التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية”.