غير بيدرسن: قلق إزاء امتداد التطورات الإقليمية لسورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسن عن “القلق الشديد” إزاء ما وصفه بـ”امتداد التطورات الإقليمية إلى سورية” بوتيرة “أكثر حدة”، في وقت “يستمر فيه الصراع السوري نفسه بجميع أبعاده”.

جاء ذلك في أعقاب رئاسته اليوم الاربعاء في جنيف اجتماع فريق عمل وقف إطلاق النار التابع للمجموعة الدولية لدعم سورية، حسبما أعلن بيدرسن نفسه على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي.

وقال المبعوث الأممي “كررت مناشدتي لجميع الأطراف الرئيسية لممارسة أقصى قدر من ضبط النفس ووقف التصعيد؛ وكذلك لجميع الجهات الفاعلة ان تعمل في ظل الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني”، حيث “يجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات”.

وشددت بيدرسن على “إن الطريقة الوحيدة لمعالجة الوضع الراهن الغير المستدام هي من خلال اتباع نهج شامل وموثوق لحل سياسي، تدعمه دبلوماسية دولية بناءة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.