رئيسة وزراء إيطاليا: قلق متزايد بشأن أزمة الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني إنها تشعر “بقلق متزايد” بشأن الأزمة في الشرق الأوسط “وعن سلامة الرهائن وسلامة المدنيين في منطقة رفح وخطر التوسيع” لرقعة الصراع.

وفي إشارة إلى تصويت مجلس النواب الثلاثاء الماضي لأول مرة لصالح وقف إنساني فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، قالت ميلوني في تصريحات للصحافة مع رئيس وزراء رومانيا مارسيل سيولاكو، “لقد تقبلنا إشارة البرلمان وسنعمل على المستوى الدولي” في هذا الاتجاه، “وخاصة في رئاستنا لمجموعة الدول السبع الكبرى” خلال هذا العام

وكان مجلس النواب قد أقر، بامتناع أحزاب الأغلبية الحاكمة عن التصويت، الالتزام “بدعم أي مبادرة تهدف إلى الدعوة إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار”، والذي ورد في اقتراح قدمه الحزب الديمقراطي المعارض بشأن الحرب في الشرق الأوسط.