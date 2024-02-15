إيطاليا ورومانيا: قضاء المدانين مدة عقوباتهم في بلدانهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت إيطاليا ورومانيا، التوصل إلى اتفاق بشأن قضاء المدانين من البلدين مدة عقوباتهم في بلدانهم الأصلية.

وفي تصريحات مشتركة مع نظيرها الروماني مارسيل سيولاكو في فيلا بامفيلي التأريخية وسط روما، الخميس، قالت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني: “أشكر رئيس الوزراء سيولاكو على استعداده الكبير في المسائل المتعلقة بالعدالة”.

وفي هذا السياق، أشارت ميلوني إلى أن “هناك نقاط مشتركة عديدة، على سبيل المثال، أعتقد أن من بين التحديات التي وضعناها لأنفسنا، تتمثل بأهمية أن يتمكن السجناء المدانون بشكل نهائي من قضاء فترات عقوباتهم في بلدانهم”.