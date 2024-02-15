ميلوني: سنواصل المساهمة النشطة بأمن حلفائنا الشرقيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إنها أعادت ونظيرها الروماني مارسيل سيولاكو “التأكيد على دعمنا الكامل لأوكرانيا”.

وأضافت في تصريحات مشتركة مع ضيفها الروماني للإعلام في العاصمة روما “من جهتي أكدت نية مواصلة المساهمة النشطة في أمن حلفائنا الشرقيين”.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية: “نحن مقتنعون بأن الحلف عبر الأطلسي يجب أن يستمر في إظهار التماسك والوحدة بمقاربة 360 درجة لضمان الأمن الأوروبي-الأطلسي وكذلك إعادة النشاط على الجناح الجنوبي” لحلف الناتو.

وأضافت “لقد جددنا اهتمامنا المشترك بمنطقة استراتيجية، ألا وهي غرب البلقان”، حيث “تعتبر إيطاليا عملية إعادة توحيد دول تشكل جزءًا من هذا الربع مع أوروبا بمثابة أولوية. يسعدني أن هذا النهج تتقاسمه معنا رومانيا وأن هناك تقاربًا كاملاً بشأن مسار انضمام مولدوفا وأوكرانيا وجورجيا” للاتحاد الاوروبي.