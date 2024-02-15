كونتي يحث ميلوني على إبلاغ نتنياهو عن ادانتها للتصعيد العسكري في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-حث رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم المعارضة، جوزيبي كونتي رئيسة الحكومة جورجا ميلوني على مهاتفة نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإدانة “العمل العسكري الفظيع” في قطاع غزة.

وقال كونتي، خلال مؤتمر صحفي بمدينة ساساري (مقاطعة صقلية) “آمل حقًا أن تتمكن ميلوني من لعب دور دولي مناسب لإيطاليا على الفور وأن تتصل بنتنياهو، كما فعل (الرئيس الفرنسي، إيمانويل) ماكرون، وإذا لزم الأمر، أن تجادل أيضًا وتعرب بحزم كبير عن إدانة إيطاليا بأسرها للعمل العسكري الذي أدى إلى ما يصل إلى 30 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين حتى الآن، 70% منهم من النساء والأطفال”.

وأضاف “إنه أمر غير مقبول”، ملفتا إلى أن إدانة ما تقوم به حكومة نتنياهو “يصب في مصلحة القضية الإسرائيلية التي لا يمكن الدفاع عنها وحمايتها من خلال عمل عسكري ثبت أنه عشوائي”.

وكان ماكرون قد أبلغ نتنياهو في اتصال هاتفي أمس الأربعاء عن معارضته الشديدة لهجوم عسكري إسرائيلي محتمل على مدينة رفح (جنوب القطاع) لما له من تداعيات إنسانية كارثية على الفلسطينيين ويؤجج خطر التصعيد في المنطقة، وفق ما نقل عنه الاليزيه.