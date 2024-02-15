مجلس الشيوخ الإيطالي يقرّ بروتوكول الهجرة مع ألبانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وافق مجلس الشيوخ الإيطالي بأغلبية 93 صوتاً ومعارضة 61، على مشروع القانون الخاص بإقرار وتنفيذ البروتوكول الإيطالي الألباني لتعزيز التعاون في شؤون الهجرة.

ونظراً لحصول البروتوكول السالف الذكر على موافقة مجلس النواب أصلاً، فإنه يتحول بهذا إلى قانون للدولة.

وبهذا الصدد، أعلن وكيل وزارة الداخلية إيمانويل بريسكو أن “بروتوكول التعاون مع ألبانيا لإدارة شؤون المهاجرين، يمثل مساهمة كبيرة في محاربة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر”. وقال إن “هذه الاتفاقية تحظى بتقدير واسع النطاق في أوروبا، ونأمل أن تدخل حيز النفاذ بأسرع ما يمكن، للمساهمة في إعادة المهاجرين والحد من تدفقات الهجرة نحو إيطاليا”، التي “سجلت في الأشهر الأخيرة تراجعاً كبيراً تقريبًا بفضل الاتفاقات مع بلدان المنشأ”.

وخلص بريسكو إلى القول، إن “حكومتنا تحارب الهجرة السرية بكل وسيلة ممكنة”، مبيناً أن “حدودنا مفتوحة لمن يصل إلينا بمسار قانوني ووفقا لاحتياجات بلادنا، بينما سيبقى التسامح معدوما مع مهربي البشر”.