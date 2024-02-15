رئيس أساقفة كييف للروم الكاثوليك يدعو لإدانة جرائم الحرب في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ شدد رأس كنيسة الروم الكاثوليك الأوكرانية، رئيس الأساقفة سفياتوسلاف شيفشوك، على ضرورة أن تدين الجماعة الدولية جرائم الحرب المرتبكة في أوكرانيا منذ قرابة السنتين.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في روما، بمقر جمعية عون الكنيسة المتألمة البابوية (ACS)، مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا،

وتوقف رئيس الأساقفة شيفشوك عند الأوضاع الراهنة في بلاده، وحاول أن يقدم صورة عما سماها بالمأساة التي يرزح تحت وطأتها المواطنون الأوكرانيون. نُظم اللقاء لمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لبداية الصراع المسلح في أوكرانيا، والذي اندلع مع الاجتياح الروسي لشبه جزيرة القرم وأجزاء من الشرق الأوكراني، وبالتحديد في العشرين من شباط فبراير ٢٠١٤، وتزامن المؤتمر الصحفي أيضا مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا.

وفي حديثه للصحفيين، شدد شيفشوك على ضرورة أن تُدان جرائم الحرب المرتكبة في بلاده، مذكرا على سبيل المثال، بالمذبحة التي وقعت في منطقة بوتشا، ومعتبرا أنه إذا مرت تلك الجرائم مرور الكرام ستتكرر لا محالة في مناطق أخرى حول العالم. ورأى أن إدانة تلك الفظائع تشكل بحد ذاتها رفضاً للحرب.

وأضاف رئيس الأساقفة، أن الناس في أوكرانيا يُقتلون لمجرد كونهم أوكرانيين، لافتا إلى أن الصراع لا يوفر العائلات والأطفال وذكّر بأن أكثر من خمسمائة طفل قُتلوا وأكثر من ألف ومائتين أصيبوا بجراح منذ بداية الحرب. هذا بالإضافة إلى ترحيل العديد من الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا ما أدى إلى انفصال عائلات كثيرة.

وتابع رأس كنيسة الروم الكاثوليك الأوكرانية مشيرا إلى أن كنيسته مُنعت من التواجد في أكثر المناطق تضرراً، ولفت إلى أنه لا يوجد أي كهنة في شرق البلاد، ولا يتمكن المؤمنون من التوجه إلى الكنائس التي أوصدت أبوابها. وأضاف أنه على الرغم من حجم المعاناة ما تزال الكنيسة تسعى إلى حمل الأمل والرجاء إلى شعبها، وشاء في هذا السياق أن يعبر عن امتنانه للعديد من الكنائس والجمعيات حول العالم التي أبدت تضامناً مع الأوكرانيين، لافتا إلى أن أحداً لم يمت في أوكرانيا لأسباب مرتبطة بعدم توفر المساعدات الإنسانية، أي من الجوع والعطش على سبيل المثال.