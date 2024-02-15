البابا: يجب حماية الزراعة الادماجية في عالم هدر الغذاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ ندد البابا فرنسيس بهدر القليلين فيما يشدُّ الملايين أحزمتهم، في حين أن “التوزيع الصحيح سيكون كافياً لإطعام كل من يعانون من الجوع”.

وفي رسالة وجّهها إلى مجلس محافظي الصندوق الدولي الذي يُعنى بتنمية القطاع الزراعي ويضع إصبعه على الآفة التي لم يتم حلها والتي يتم الإبلاغ عنها في كثير من الأحيان، قال البابا “إن الطعام الذي يُهدر كل عام يولد كميات هائلة من الغازات الدفيئة”، متحدثاً عن “أزمنة عدم استقرار” وحذر: “نحن نقود العالم إلى حدود خطيرة، فالمناخ يتغير، الموارد تُستغل بدون مقياس وتهدد الصراعات والأزمات الاقتصادية بقاء ملايين الأشخاص”.

وأشار فرنسيس، وفقا لإذاعة الفاتيكان، إلى أنه “إزاء هذه الأزمة، تكون الجماعات الريفية أول المتضررين”، مبيناً أن “مشكلة هذه المجموعات الصغيرة، هي الافتقار للموارد اللازمة لمواجهة تحديات التغير المناخي والصراعات، كما يتمُّ استبعادها عن الحصول على التمويل”. وفي هذا الأفق، “نجد السكان الأصليين أيضاً، ضحايا الحرمان وانتهاكات حقوقهم، والنساء، ركائز البقاء لأكثر من نصف العائلات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي”، والشباب الذي “يملكون هم أيضًا إمكانات مهمة للابتكار والتغيير الإيجابي”.

وكتب البابا بوضوح أنه لكي نواجه الجوع والفقر، لا يمكننا الاكتفاء “باستراتيجيات مجردة أو التزامات بعيدة المنال”، بل علينا تعزيز “الرجاء الذي يولد من العمل الجماعي”. وهذا التعاون، كما يأمل، يجب أن يهدف “إلى بناء نظام زراعي وغذائي أكثر إدماجًا”، مع برامج بحث وتكنولوجيا “تعزز الزراعة المستدامة وتحترم البيئة”.

وأوضح بيرغوليو أنه “للحد من الهدر ودعم التوزيع العادل للموارد، يجب اللجوء إلى استثمارات في النقل والتخزين، قادرة على الحد من خسائر المزارعين الصغار، الذين ينتجون ثلث الأغذية المستهلكة يوميا”.

وخلص البابا إلى القول: “فلتعكس مقترحاتكم وإجراءاتكم، القيم العالمية للعدالة والتضامن والرحمة، ولتكن موجهة نحو الخير العام والعمل من أجل السلام والصداقة الاجتماعية”.