إيطاليا: دعم قوي لانضمام رومانيا إلى منطقة شنغن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أبدت إيطاليا على لسان وزير داخليتها ماتيو بيانتيدوزي، دعماً قوياً لانضمام رومانيا إلى منطقة التأشيرة الموحدة (شنغن).

وفي إطار القمة الحكومية بين إيطاليا ورومانيا التي دعت إليها في روما الخميس، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، عقد الوزير بيانتيدوزي اجتماعًا ثنائيًا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كاتالين ماريان بريدويو.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب بيانتيدوزي عن “دعم إيطاليا الثابت لدخول رومانيا كاملاً إلى منطقة شنغن”. وأعلن أنه “في إطار التعزيز الاستراتيجي للتعاون مع رومانيا، وقعنا اليوم خطاب نوايا، لإعادة إطلاق التعاون لأغراض منع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ومكافحتها”.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، فقد “اتفق الوزيران خلال المحادثة الودية على ضرورة تعزيز العمل لمكافحة المتاجرين بالبشر والتصدي للإرهاب”، وشددا على أن “التعاون بين قوات الشرطة يشكل أحد القطاعات الرئيسية للشراكة الإيطالية الرومانية كما يتضح ذلك من التجارب العديدة الناجحة، العمليات على المستوى الثنائي وفي إطار الإنتربول”.