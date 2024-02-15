ستولتنبرغ: دعم أوكرانيا ليس صدقة بل استثمار في أمننا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، يانس ستولتنبرغ، إن دعم الناتو لأوكرانيا “يأتي على غرار تقاسم الأعباء عبر الأطلسية” فيما يتعلق بالدفاع. إنه “ليس صدقة، بل استثمار لضمان حياتنا الآمنة”.

وفي مؤتمر صحفي ببروكسل عشية قمة وزراء دفاع بلدان الحلف، قال ستولتنبرغ، إن “على الدول المتحالفة مع حلف شمال الأطلسي استثمار المزيد لرفع قدرات الصناعة التي تنتج الذخائر للمدفعية”، والتي “تحتاج أوكرانيا إليها بشدة للدفاع عن نفسها ضد الروس، بدءاً، من العمل على المدى القصير بالمصانع المختصة بهذا المجال، من خلال تكثيف الورديات”.

وأوضح أمين عام الحلف، أن “الذخائر يجب أن تكون في مرحلة التسليم خلال فترة وجيزة، وهذا يعني أن علينا الاستمرار بتعزيز مخزوننا”. علاوة على ذلك، “يجب أن نرى ما إذا كان من الممكن شراء الذخيرة من دول خارج حلف شمال الأطلسي”، كما “يجب أن نكون قادرين أيضًا على زيادة إنتاج المصانع الحالية بتكثيف فعاليتها”.