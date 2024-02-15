برلماني إيطالي معارض: غير مقبول بيع إسرائيل الغاز الفلسطيني لـ(إيني)

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال برلماني إيطالي معارض: “لقد تلقينا رداً تملصياً من وزير (الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو) تاياني، فلا يمكننا أن نسمح بأن تبيع دولة إسرائيل الغاز والنفط الخاضعين لولاية الشعب الفلسطيني لمجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة”.

وعقب رد الوزير تاياني على سؤاله بهذا الشأن، أضاف المتحدث الرسمي لحزب “أوروبا الخضراء”، وعضو مجلس النواب عن “تحالف الخضر ـ اليسار”، أنجلو بونيللي، أن “من غير المقبول أن تشارك شركة (إيني) المملوكة للدولة الإيطالية بنسبة 32% في عمليات تنتهك القانون الدولي وتؤجج الظلم ضد الشعب الفلسطيني”.

وأشار بونيللي إلى أنه “لنتذكر بأنه وفقًا للمادة 55 من اتفاقية لاهاي، لا يجوز لدولة إسرائيل استخدام هذه الموارد لتحقيق مكاسب اقتصادية، بل يجب تركها لصالح الدولة المحتلة”، مبيناً أن “الحكومة الإيطالية تتخلى بهذا عن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في بحر غزّة، وهو الشعب الذي، بالإضافة إلى الدمار الذي خلفه القصف، لا يمكن أن يعاني من عمل اعتداء على موارده الطبيعية”.

وذكر عضو مجلس النواب، أن “حكومة ميلوني قالت اليوم إنها لا تستطيع أن تفعل أي شيء، في حين كان ينبغي عليها أن تقول لا لشركة (إيني)”، واختتم مذكّراً بأن “كل هذا يحدث بينما قُتل ما يقرب الـ30 ألف مدني فلسطيني في الهجوم”، على قطاع غزّة.