وزراء خارجية أوروبا يبحثون فرض عقوبات على “مستوطنين متطرفين” بالضفة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين المقبل احتمال فرض عقوبات على “مستوطنين متطرفين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

هذا ما أوضحه مصدر دبلوماسي أوروبي، مضيفا أن “إجراءات كهذه تصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي، لأن هذه الكيانات لا تساهم في استقرار المنطقة”، لكن “الدول الأعضاء لا تتفق جميعها وهذا الرأي: فإحدى المشاكل تكمن في حزم العقوبات نفسها، بمعنى أنها تود أن ترى تدابير أخرى ضد حركة (حماس) أولاً”.

وأشار المصدر الأوروبي إلى أن “هناك من ثم، مشكلة المجر التي كعادتها، لا تريد فرض أي عقوبات”، ومع ذلك، “ترى بعض الدول أن هذه الحُزم تمثل مشكلة، على الرغم من أننا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول فصاعدا تبنينا حزماً عديدة من العقوبات ضد حركة (حماس)”.

واسترسل: “لكن، يمكننا المضي قدماً على مسارات متوازية”، واختتم موضحاً أنه “يتم الإعداد لإجراءات ضد ثلاثة ألوية من (حماس)، بسبب أعمال العنف الجنسي المروع التي وقعت خلال هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر”.