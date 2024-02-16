إيطاليا تنظم الاجتماع الوزاري الاول لمجموعة السبع تحت رئاستها على هامش مؤتمر ميونخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- سيترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي يوم غد السبت الاجتماع الأول لرؤساء دبلوماسية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى تحت الرئاسة الإيطالية.

وسيتم ذلك على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، حسبما أفادت وزارة الخارجية الإيطالية.

وسيستهل الاجتماع الوزاري بمناقشة الأزمة في قطاع غزة وتأثيراتها على منطقة الشرق الأوسط، كما يتبادل الوزراء وجهات النظر حول الوضع في البحر الأحمر.

وسيكون الجزء الثاني من الاجتماع مفتوحا لمشاركة وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، حيث سيتم التطرق إلى العدوان الروسي على أوكرانيا واستمرار دعم مجموعة السبع لكييف.

ومن المتوقع أن يتبع ذلك توقيع بعض الاتفاقيات التي تعتزم إيطاليا من خلالها دعم انتعاش قطاع الطاقة الأوكراني بمشاركة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD).

وسيخاطب وزير الخارجية جلسة مؤتمر ميونيخ المخصصة للحرب في أوكرانيا، إلى جانب نظيره الأوكراني كوليبا، ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، ونائب المستشارة الألمانية روبرت هابيك، والرئيسة السابقة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.