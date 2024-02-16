دراغي: على أوروبا تنسيق الانفاق الدفاعي لتجنب الهدر والازدواجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- حث رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي الدول الأوروبية على تنسيق الإنفاق الدفاعي لـ”تجنب الهدر والازدواجية”، وذلك في إشارة إلى تصريحات الرئيس الامريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب التي أثارت جدلا، قال فيها إن واشنطن لن تدافع عن دول أعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو) لا تفي بالتزاماتها المالية في الحلف.

وقال دراغي، خلال حديثه أمس أمام في مؤتمر للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال في واشنطن حيث حصل على جائزة (فولكر) لإنجاز العمر، “هناك حاجة قوية لتنسيق إنفاقنا الدفاعي، ومن ناحية أخرى ينبغي علينا الاستثمار في بعض قطاعات الدفاع وكل هذا ممكن فقط مع رؤية مشتركة للدفاع والسياسة الخارجية”.

وتجنب المحافظ السابق للمصرف المركزي الأوروبي الحديث عن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه بغض النظر عن الرئيس القادم، سواء كان “وديا أو عدائيا”، ينبغي على أوروبا “المضي قدماً من المنظور الدفاعي”، كما حدث بشأن سياسات مكافحة تغير المناخ حيث “كان هناك تنسيقا أكبر مع جدول أعمال طموح وضعته المفوضية الأوروبية”.

ثم تناول دراغي، الذي نفى ما تردد من أنباء عن ترشيحه لرئاسة المجلس الأوروبي لخلافة البلجيكي شارل ميشيل، خطر السياسات “الانعزالية المتزايدة” في القارة العجوز، مشددًا على أن استطلاعات الرأي الأخيرة لا تسلط الضوء على “التغيرات الجذرية”، ملفتا إلى أنه “حتى أشد الانعزاليين في أوروبا يجب أن يدركوا أن أي دولة ستكون صغيرة جدًا بمفردها” على الساحة السياسية الدولية.