إيطاليا: على إسرائيل ألا تتجاوز عتبة التناسب في الرد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، إنه فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزّة “نريد أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن”، كما “نريد ألا تتجاوز إسرائيل عتبة التناسب”، في رد الفعل.

وفي تصريحات للصحافيين لدى وصوله إلى المنتدى الصحي الذي نظمه حزبه (فورتسا إيتاليا) في ميلانو الجمعة، أكد نائب رئيس الوزراء، أنه من ناحية أخرى، “من الضروري للغاية منع وقوع مذبحة ضد السكان المدنيين”.

وذكّر الوزير تاياني، بأن “حركة (حماس) منظمة إرهابية، تسببت بوقوع ضحايا مدنيين في إسرائيل بتنفيذها عملية اصطياد حقيقية لليهود، مثل الغستابو وقوات الأمن الخاصة النازية إن لم تكن أسوأ”، لكن “يجب عليها أن تقرر عدم مهاجمة إسرائيل بعد الآن، كذلك لأنها إذا استمرت بإطلاق الصواريخ على إسرائيل، مستخدمة السكان المدنيين درعاً، فإن ذلك سيمنع أي اتفاق”.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه، بالتالي “لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها”، وأن “هدفنا يتمثل بإقامة شعبين ودولتين”، فـ”يجب أن تعيش إسرائيل بأمان، لكن ينبغي منح الشعب الفلسطيني الأمل لمنع حركة (حماس) من الإمساك بزمام الوضع”.

وأضاف تاياني: “لدينا ثقة كبيرة بالسلطة الوطنية الفلسطينية ونحن ندعمها، وقد جددت الثقة بأبي مازن خلال اللقاء الأخير الذي جمعني وإياه في رام الله”. وأردف: “الوضع معقد ونأمل أن يخف التوتر في لبنان أيضاً، حيث هناك لسوء الحظ، زيادة في عدد الصواريخ التي يتم إطلاقها ضد إسرائيل من جانب حزب الله”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول: “سأتحدث عن كل هذا مساء اليوم وغداً في اجتماع مجموعة السبع التي سأترأسها في ميونيخ”، كما “سألتقي أيضاً وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والأردن وقطر لمحاولة المساهمة في الحل”.