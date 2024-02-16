موقع (أكسيوس): الرئيس الإسرائيلي يلتقي رئيس وزراء قطر سرا في ميونيخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى الرئيس الإسرائيلي يسحاق هرتسوغ “سراً” رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني اليوم الجمعة لـ”بحث المفاوضات الرامية إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة”، حسبما نقل موقع (أكسيوس) الاخباري الأمريكي عن مصدرين وصفهما بـ”المطلعين”.

وعزا (أكسيوس) أهمية “اللقاء السري غير العادي” إلى أنه يأتي “في مرحلة حاسمة في مفاوضات الرهائن، حيث يحاول الوسطاء خلق الزخم، على الرغم من الفجوات الكبيرة” بين حركة حماس والدولة العبرية بشأن شروط وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن “معظم الاتصالات بين قطر وإسرائيل منذ هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر ترأسها مدير الموساد ديفيد بارنيع”.

كما لفت إلى أن اجتماع اليوم الجمعة “يأتي بعد بضعة أيام فقط من اجتماع رئيس الوزراء القطري ومدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز ورئيسي المخابرات المصرية والإسرائيلية في القاهرة لمناقشة الاقتراح الأخير في محادثات الرهائن”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد رفض إرسال وفد لإجراء محادثات متابعة، لكن بيرنز زار إسرائيل يوم الخميس لمناقشة المفاوضات الحالية.

وحسب الموقع الاخباري الأمريكي، تبقى أكبر نقطة شائكة هي “مطلب حماس بإطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين كجزء من أي صفقة”، ونقل عن مسؤول إسرائيلي الحديث عن “شعور بأنه تم إحراز بعض التقدم وأنه قد يكون هناك استعداد من جانب حماس لتخفيف مواقفها حتى يمكن إجراء محادثات أكثر جدية بشأن صفقة جديدة”.