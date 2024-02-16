بوريل: قلق أوروبي بالغ إزاء عملية برية محتملة لإسرائيل في رفح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي عن “القلق البالغ إزاء خطط الحكومة الإسرائيلية للقيام بعملية برية محتملة في رفح، حيث يلجأ حاليا أكثر من مليون فلسطيني هربا من القتال”.

ووفق البيان الصادر باسم الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، فإن “الاتحاد الأوروبي يعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس بما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”، ويدعو الحكومة الإسرائيلية إلى “عدم القيام بأي عمل عسكري في رفح من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل ويمنع توفير خدمات أساسية ومساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها”.

وأضاف “يجدد الاتحاد الأوروبي أهمية ضمان حماية جميع المدنيين في جميع الأوقات بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي واحترام الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/يناير، وهو أمر ملزم قانونا”، كما أنه “يكرر دعوة حماس للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.

وسيقوم مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في اجتماعه يوم الاثنين المقبل 19 شباط/فبراير بمراجعة الوضع.