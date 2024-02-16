لقاء بين الامين العام للناتو ووزير الخارجية السعودي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما/بروكسل- التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الجمعة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وأشارت وكالة الانباء السعودية (واس) إلى أنه “جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع الأمنية، وأبرز المستجدات على الساحة الدولية، والجهود المبذولة بشأنها”.

وبدوره، وصف الأمين العام للناتو اللقاء بـ”الممتاز”.

ولفت في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي إلى أن “حلف شمال الأطلسي والمملكة العربية السعودية يتقاسمان التهديدات والتحديات المشتركة”.

وقال، اتفقنا خلال اللقاء، على “ضرورة تكثيف الحوار بيننا”.