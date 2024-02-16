الفاتيكان: وفاة نافالني مدهشة ومؤلمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير خارجية الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين وفاة أليكسي نافالني، أحد المعارضين الرئيسيين للرئيس فلاديمير بوتين، في السجن بالخبر “المدهش”، والذي “يملؤنا ألما”.

وقال بارولين اليوم الجمعة، على هامش القداس الذي ترأسه في كنيسة بروما لإحياء الذكرى الـ106 لاستعادة الدولة الليتوانية المستقلة، “أنا آسف جدًا، اعتقدت أنه كان من الممكن حل المشكلة بشكل مختلف”.

وعندما سُئل عما إذا كان هذا الحدث سيغير موقف الكرسي الرسولي تجاه روسيا، أجاب بارولين: “من السابق لأوانه قول هذه الأشياء… لقد بلغ لدى علمنا للتو”.