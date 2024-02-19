وزير دفاع إيطاليا: المهمة البحرية الأوروبية رد ضروري على الحرب الهجينة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو الضوء الأخضر الأوروبي للمهمة البحرية أسبيدس (ASPIDES)، بـ”الرد الضروري على الحرب الهجينة التي ينفذها الحوثيون في مضيق باب المندب”.

ونوه الوزير، حسبما نقلت عنه مذكرة لوزارة الدفاع، بأن أوروبا “وافقت متحدة” على مهمة أسبيدس، التي تعني الدرع باللغة اليونانية، “ردا على الأزمة المستمرة في البحر الأحمر، والتي تقوض الاستقرار الاقتصادي في القارة العجوز والغرب بشكل عام”.

وأشار كروزيتّو إلى أن الحوثيين (جماعة أنصار الله) في اليمن “قطعوا طرق الاتصال التي تغذي العديد من الدول، بما في ذلك دولتنا، مما أثر على اقتصاداتها وخلق عيبًا تنافسيًا للغرب لصالح دول أخرى لا تتعرض سفنها لهجمات”، في إشارة إلى الصين والاتحاد الروسي.

وقال إنه “سيكون بمقدور وزارة الدفاع، بعد نيل موافقة البرلمان الإيطالي، تقديم مساهمتها وتولي قيادة العملية، كما طلب منِّا الاتحاد الأوروبي”، مؤكدا على أن “إيطاليا، التي تدرك الأهمية الاستراتيجية للمنطقة، ستلعب أيضًا دورًا مهمًا في تعزيز تنسيق المهمة مع عملية (أتلانتا)، التي تولينا قيادتها التكتيكية في 8 شباط/فبراير الماضي”.

وأفاد بيان الوزارة بأنه في هذه اللحظة، تتواجد المدمرة (Caio Duilio) بمياه البحر الأحمر، وتعمل على ضمان المراقبة البحرية لحماية الوحدات التجارية وسلامة طرق التجارة.