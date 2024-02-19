تاياني: لا سياسة أوروبية حقيقية بدون الجيش الموحد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، أنطونيو تاياني أنه “إذا أراد الاتحاد الأوروبي ضمان سياسة خارجية أوروبية حقيقية، فلا يمكنه سوى اتباع مسار (تشكيل) جيش مشترك”.

ووصف تاياني، في تصريح الاثنين للصحفيين في بروكسل على هامش مجلس الشؤون الخارجية بـ”الإيجابي” مقترح رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين بتعيين مفوض أوروبي لشؤون الدفاع.

وكانت فون دير لاين، التي أعلنت الترشح مجددا لرئاسة الجهاز التنفيذي الأوروبي القادم، قد أشارت خلال فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن، إلى أنها ستعيّن مفوضا لشؤون الدفاع إذا أعيد انتخابها.