القائم بالأعمال الإيطالي يضع باقة زهور على نصب تذكاري بموسكو تكريما لذكرى نافالني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بناء على تعليمات وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني، قام القائم بالأعمال في سفارة إيطاليا لدى موسكو، بتكريم ذكرى أليكسي نافالني بوضع باقة زهور على نصب سولوفيتسكي التذكاري لضحايا القمع السياسي في موسكو.

جاء ذلك في منشور لوزارة الخارجية الإيطالية على منصة (إكس) والتي أرفقت صورة للقائم بالأعمال أمام نصب سولوفيتسكي، المتاخم لمقر جهاز الاستخبارات السوفياتي السابق (كيه جيه بي).

وأضافت الوزارة: “تدافع إيطاليا عن قيم الحرية والديمقراطية التي لا غنى عنها”.

وفي سابق متصل، قال ناياني في تصريح للصحفيين “أخبرتنا يوليا نافالنايا، أرملة أليكسي نافالني، بما حدث. إنها امرأة تريد مواصلة النضال للدفاع عن الحرية في بلدها”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “لقد كررت )نافالنايا( أن روسيا ليست بوتين وأن بوتين ليس روسيا. لقد وجدناها أكثر تصميما”، مشيرا إلى أن الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، “قال نيابة عنا جميعًا، إننا سنواصل في دعم حق إبداء الرأي في روسيا وفي القدرة على خوض معارك سياسية )…( سنطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين”.