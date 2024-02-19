تاياني: نقاش أوروبي بشأن عنف المستوطنين بالضفة ولن نعارض عقوبات بحقهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني عن “نقاش مفتوح” على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال تاياني بعد ظهر الاثنين، على هامش مجلس الشؤون الخارجية المنعقد في بروكسل: “النقاش مفتوح… قد تكون هناك عقوبات ضد حماس ونحن نناقش فرض عقوبات على المستوطنين. إحدى الفرضيات هي منع المستوطنين من دخول الاتحاد الأوروبي. نؤيد موقفا أوروبيا مشتركا ونعترف بموقف مجموعة الدول السبع الكبرى، الذي يدين المستوطنين”.

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية “إذا كانت هناك عقوبات من الاتحاد الأوروبي، فلن نعارض”.