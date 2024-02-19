بوريل: لا نستطيع منع هجوم إسرائيلي على رفح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إلى أنه إذا قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شن هجوم على رفح، فلن يتمكن الاتحاد الأوروبي من فعل الكثير: فـ”ليس لدينا القدرة على منع ذلك”.

وأضاف بوريل، خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين في بروكسل بعد نهاية مجلس الشؤون الخارجية “ما في متناول أيدينا هو ممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية” على الحكومة الاسرائيلية.

وفي سياق متصل، أشار منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى أن “الفرق” بين الحرب المستمرة في غزة والصراعات الأخرى هو أن “المدنيين لا يستطيعون الفرار” من القطاع وأن “المساعدات الإنسانية لا تصل، أو تصل على شكل قطرات قليلة، وبكميات غير كافية على الإطلاق”.