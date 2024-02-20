تاياني: لا شك بأن نافالني دُفِع به للموت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى أنه “تحدث أمس في بروكسل مطولاً” مع يوليا نافالنايا، أرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي أعلنت إدارة السجون الروسية عن وفاته في سجن بالمنفى في سيبيريا.

وأضاف وزير الخارجية، في تصريح الثلاثاء للصحفيين بمجلس النواب “لقد أكدت لها قرب وتضامن الحكومة الإيطالية والتزامنا بالدفاع عن الديمقراطية وحرية الرأي”، كما “طالبنا (في مجلس الشؤون الخارجية) بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين في روسيا”.

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية: “سنواصل الدفاع عن حق كل مواطن في التعبير عن أفكاره”.

وحسب تاياني، فإنه “من الواضح أنه يجب التأكد من الأحداث، لكن ليس هناك شك في أن نافالني قد دفعوا به للموت. لا نعرف ما إذا كان قد قُتل جسديًا على يد قاتل، لكن وفاة الشخص يمكن أن تحدث حتى مع الاعتقال الذي يتعارض مع الحياة. وهذا ما حدث: كان نافالني في معسكرات عمل مثل تلك التي استخدمها الاتحاد السوفيتي” سابقا. foto-principale