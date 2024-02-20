تاياني: المهمة البحرية الأوروبية نجاح لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الضوء الأخضر الأوروبي لإطلاق المهمة البحرية لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن (أسبيدس) بأنه جاء بمثابة “نجاح لإيطاليا وأيضًا لأوروبا”.

وأشار تاياني، في تصريحات للصحفيين بمقر مجلس النواب، إلى أن العملية البحرية هي “خطوة أولى نحو الدفاع الأوروبي المشترك الذي نؤيده ويسعدني أنه تمت الموافقة على مهمة (أسبيدس) أمس في مجلس الشؤون الخارجية، والتي كانت حدسا من جانب إيطاليا”.

وكان الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل قد أشار في تصريح أمس الاثنين إلى أنه “مع إطلاق عملية (أسبيدس) يستجيب الاتحاد الأوروبي بسرعة لضرورة استعادة الأمن البحري وحرية الملاحة في ممر بحري استراتيجي للغاية”.

وقال إن العملية البحرية ستلعب “دورًا رئيسيًا في حماية المصالح التجارية والأمنية للاتحاد الأوروبي وللمجتمع الدولي الأوسع”.