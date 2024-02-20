برلمانية أوروبية بحزب الرابطة: فون دير لاين هي أوروبا التي حاربناها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقدت برلمانية أوروبية عن حزب الرابطة الشريك في الائتلاف الحاكم بإيطاليا ما تردد عن دعم ترشح رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين لولاية ثانية بعد انتخابات حزيران/يونيو المقبل البرلمانية الأوروبية.

وتساءلت سوزانا تشيكاردي في منشور الثلاثاء على وسائل التواصل الاجتماعي “كيف من الممكن أن نعتقد أن أورسولا فون دير لاين هي بديل ذو مصداقية لأوروبا التي حاربناها دائمًا؟”.

وقالت إن حزب الرابطة “يحمل في ذهنه أوروبا مختلفة، من دون اليسار، ولكن أيضاً من دون أولئك الذين دعموا الحماقات الإيديولوجية التي أدت إلى تجويع الاقتصاد الأوروبي”.

وأضافت، مرفقة مقالا لصحيفة إيطالية يتحدث عن دعم حزب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني (إخوة إيطاليا) لفون دير لاين، “آمل أن يفهم حلفاؤنا أنه من الضروري في بروكسل بناء بديل حقيقي مع توحيد يمين الوسط بأسره للدفاع عن مزارعينا وشركاتنا وسيادتنا”.

يشار إلى أن فون دير لاين، التي تنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، ضمن مجموعة حزب الشعب الأوروبي، قد تم انتخابها في عام 2019 إثر تحالف بين مجموعة حزب الشعب الأوروبي وكتلة الاشتراكيين والديمقراطيين.