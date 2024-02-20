سانت إيجيديو: بعد عامين بدون سلام في أوكرانيا نردّ على الحرب بالتضامن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية الإيطالية: “لقد مر عامان منذ بدء الصراع في أوكرانيا، حيث يستمر القتال ويتسبب بوقوع ضحايا ودمار جديدين. وفي هذه الذكرى الحزينة، دعونا لا ننسى الألم الذي يعيشه ملايين الأوكرانيين، في حالة طوارئ تتفاقم يوما بعد يوم، مع أكثر من 5 ملايين نازح داخلي وضعف تدفق المساعدات الإنسانية”.

وقالت الجماعة الكاثوليكية في بيان الثلاثاء، إن “من عجيب المفارقات أن استمرار الحرب يؤدي أيضاً إلى تعبئة دولية أضعف مقارنة بتلك التي تمكنت في الأشهر الأولى للصراع من جلب دعم هائل لأوكرانيا”.

وذكّرت سانت إيجيديو بتواجدها “في البلاد منذ 30 عاماً مع جماعات أوكرانية، قامت خلال هذين العامين على الرغم من تقاسم المعاناة، المخاوف والمصاعب مع جميع السكان، بإنشاء شبكة مساعدات إنسانية واسعة النطاق”.

وتابعت: “يتم كل أسبوع تسليم آلاف الطرود الغذائية للأسر النازحة وإرسالها إلى مناطق جنوب وشرق البلاد، الأكثر تعرضاً للحرب، لتوزع على حوالي 330 ألف شخص خلال عامين”، وكل هذا “أصبح ممكناً بفضل سلسلة تضامن تبدأ من إيطاليا ودول أوروبية أخرى، والتي لا يمكنها أن تنضب طالما استمر الصراع”.

وخلصت الجماعة الى القول، إن “أوكرانيا تحتاج لسلام وتضامن يبقيان أملها حياً، في الوقت الذي يتحدث كل شيء من حولها عن الموت”، لذلك “نحتاج لدعم واسع النطاق وسخي، لا يمكن أن يضعف، بل يقوى باستمرار”، وبعد “مرور عامين على بدء الحرب، دعونا لا ننسى أوكرانيا، لأننا على قناعة تامة بأن المساعدات الإنسانية، تُعدّ تحقيقاً جزئياً للسلام والمستقبل”.

هذا وتقيم جماعة سانت إيجيديو أمسية صلاة من أجل السلام أيضاً، عند الساعة 8.00 مساءً من يوم الجمعة 23 شباط/فبراير، عشية الذكرى السنوية الثانية للحرب، في كاتدرائية القديسة مريم في حي تراستيفيري، وسط العاصمة.