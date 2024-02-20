مسؤول محلي إيطالي: تعزيز الهجرة من أفريقيا لتجنب تدمير نظام رفاهنا الاجتماعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بولونيا ـ دعا مسؤول محلي إيطالي، إلى تعزيز الهجرة من أفريقيا لتجنب تدمير نظامنا الخاص بالرفاه الاجتماعي.

وفي حديثه خلال ندوة الوضع العام للولادات، بمدينة بولونيا (مقاطعة إيميليا رومانيا ـ شمال) الثلاثاء، قال رئيس المقاطعة ستيفانو بوناتشيني، إن “هذا القرن سيكون ذلك الذي تتمير فيه أفريقيا، وسوف يتضاعف عدد سكان نيجيريا ومصر تقريباً في غضون 50 عاماً”.

وذكر بوناتشيني أنه، “لهذا السبب، نحن بحاجة لقوانين تدعم الهجرة النظامية، ويمكنها مساعدة شركاتنا بالعثور على العمال، كوننا سنجد أنفسنا في غضون بضعة عقود مع عدد أكبر من المتقاعدين المسنين مقارنة بالعمال النشطين، مما سيضعنا بالتالي أمام خطر تدمير نظام الرعاية الاجتماعية خاصتنا بأكمله”.

وتابع رئيس الإقليم: “من الواضح أننا في السنوات المقبلة نحتاج إلى هجرة قانونية، منتظمة وقوية. يجب تغيير قانون (بوسّي فيني) لتنظيم شؤون الهجرة، لأنه يمثل اليوم عائقًا أمام تسهيل قدوم الناس إلى هنا، كما يجب في الوقت ذاته، وضع قانون يضمن لأبناء المهاجرين المولودين في إيطاليا، حق المواطنة بأسرع وقت ممكن، لضمان الاعتراف بهم من ناحية الحقوق التي يجب أن تتوافق مع الواجبات”.

وخلص المسؤول المحلي الى القول، إن “من يأتي إلى بلادنا، ينبغي عليه القدوم للعمل، الدراسة والسلوك بشكل جيد، وإلا فمن الصواب أن يتم وضعه في المكان الذي يستحقه”.