بوريل يشارك في وزاري مجموعة العشرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل في زيارة للبرازيل اليوم وغدا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي تنظمه الرئاسة البرازيلية.

وأفادت في مذكرة بأن “هذه الزيارة توفر فرصة لإعادة تأكيد الشراكة القوية للاتحاد الأوروبي مع أعضاء مجموعة العشرين”، ولعقد “مناقشات متعمقة” معهم حول “بعض قضايا السياسة الخارجية الحالية، لا سيما دور المجموعة في التعامل مع التوترات الدولية المستمرة، وإصلاح الحوكمة العالمية”.

وخلال زيارته، سيعقد منسق الدبلوماسية الأوروبية أيضًا سلسلة من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك مع وزيرتي الخارجية في حكومتي الأرجنتين وجنوب أفريقيا.