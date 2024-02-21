سفير إسرائيل لدى روما: تاياني صديق لنا فلنستمع لما يقوله

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصف السفير الإسرائيلي في إيطاليا، ألون بار، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، بأنه “صديق لإسرائيل”، فـ”لقد أظهر صداقته بالأفعال والأقوال، قبل الحرب وفي مواقف أخرى أيضاً، وأثناء الحرب، يجب أن نستمع بعناية لما يقوله لنا”.

ورد السفير بار في تصريحات إذاعية الأربعاء، على طلب تعليق على كلمات وزير الخارجية الإيطالي الأخيرة، بشأن “رد الفعل غير المتناسب”، من جانب إسرائيل في قطاع غزّة، بالقول: “أتفق في الرأي على أن جهودنا يجب أن تركز على تقليل عدد الضحايا المدنيين من خلال زيادة كمية المساعدات الإنسانية التي يمكن أن تصل إلى سكان غزّة”.

وأشار الدبلوماسي الإسرائيلي، إلى أن “حركة (حماس) من ناحية أخرى، تستهدف المدنيين وتستخدمهم دروعاً بشرية، كما تحاول باستخدام العنف منع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين”، مبيناً أنه “وضع صعب، ونحن نستمع بعناية لما ينصحنا به أصدقاؤنا وسنواصل سعينا لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وقد نجحنا بذلك في الأسابيع الأخيرة وبفاعلية أكبر من خلال زيادة حجم المساعدات الإنسانية”.