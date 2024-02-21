إيطاليا: المهربون بين تونس وصقلية استخدموا رحلات ترف بكلفة 6 آلاف يورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قالت مصادر أمنية إيطالية، إن شبكة تهريب البشر التي تم تفكيكها اليوم، كانت تقيم رحلات فاخرة للمهاجرين على متن قوارب سريعة يقودها بحارة خبراء، تتراوح كلفتها بين 3 ـ 6 آلاف يورو، وهو سعر يتجاوز بكثير ذلك المطلوب عادة للقوارب المتهالكة والمزدحمة.

هذا ما ورد بين تفاصيل أنشطة التحقيق التي أجرتها قوات الشرطة، وأدت إلى توقيف 6 إيطاليين و6 تونسيين، وتفكيك تنظيم إجرامي مختص بالنقل غير القانوني لمهاجرين تونسيين من سواحل البلاد الشمالية إلى ساحل مارسالا بمحافظة تراباني الصقليّة.

وتحدثت محاضر الشرطة التي احتوت تحقيقات بدأت من آب/أغسطس 2022، عن “رحلات خليقة بالشخصيات المرموقة على متن قوارب فارهة ذات محركات كبيرة القدرة، مع مجموعات لا تتجاوز العشرين شخصاً أحياناً”.

وذكرت المحاضر، أن هذه القوارب “يقودها بحارة على دراية تامة بطريق الملاحة التونسية، يضمنون سلامة الركاب الذين عهدتهم العصابة الإجرامية إليهم، وعدم اعتراضهم من قبل السفن العسكرية المكلفة بالمراقبة في المنطقة”.