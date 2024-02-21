فون دير لاين: الدفاع سيكون أحد ركائز العمل الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشارت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين إلى أن مسؤولية مفوض أو مفوضة شؤون الدفاع في الجهاز التنفيذي الأوروبي خلال عن تختص بـ”القاعدة الصناعية الدفاعية”.

وقالت فون دير لاين، التي أعلنت ترشحها لولاية ثانية، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء في بروكسل نظمه حزب الشعب الأوروبي: “الدفاع سيكون أحد ركائز العمل الأوروبي، وهو مرتبط بالسوق الموحدة وبالبحث والابتكار”، مشيرة إلى أن المواطنين الأوروبيين “يريدون المزيد من أوروبا في مجال الدفاع، ويريدون منا أن نستثمر أكثر وأفضل”.

وقال “إنهم يرغبون في أن يبقى دفاعنا عبر الأطلسي، ولكن أكثر أوروبية”.

وبدوره، توقع رئيس حزب الشعب الأوروبي، مانفريد ويبر أنه “على المدى الطويل، لن يدافع 330- 340 مليون أمريكي عن أكثر من 400 مليون أوروبي، لذا يجب علينا أن نتحمل مسؤولياتنا”.

وأشار إلى أنه من الممكن توفير “مليارات” اليورو من “دافعي الضرائب الأوروبيين” إذا “اتبعنا اقتراح الوصول إلى سوق مشتركة للمنتجات الدفاعية”، حيث “سنوفر الكثير من المال ونكون أكثر كفاءة وهذا بالضبط ما نحتاجه”.