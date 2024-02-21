إيطاليا تعلن استدعاء سفير روسيا على خلفية وفاة المعارض نافالني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-انضمت إيطاليا إلى عدة دول أوروبية باستدعائها اليوم الأربعاء السفير الروسي لدى روما على خلفية وفاة المعارض الروسي ألكسي نافالني في سجن بسيبيريا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، “بناءً على توصية نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني تم استدعاء سفير الاتحاد الروسي لدى إيطاليا اليوم إلى مقر الوزارة على خلفية الوفاة المأساوية في السجن لأليكسي نافالني”.

وأضافت “تم إبلاغ السفير أليكسي بارامونوف بأن إيطاليا تتطلع إلى التوضيح بشكل كامل لملابسات اختفاء نافالني، والذي كان قد حكم عليه بالسجن في ظروف قاسية للغاية بسبب نشاطه السياسي ومحاربته للفساد”.

وأردفت “تماشياً مع الشركاء الأوروبيين الآخرين، ستواصل إيطاليا، التي تدافع عن قيم الحرية والديمقراطية غير القابلة للتصرف، دعوة الاتحاد الروسي إلى وضع حد للاضطهاد غير المقبول للمعارضة السياسية وضمان الحق في حرية التعبير الكاملة، دون أي قيد على الحقوق المدنية والسياسية”.